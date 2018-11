Ragazzina precipita dal sesto piano e muore, i genitori: "Stavamo dormendo"

Morta dopo essere precipitata dal sesto piano di un palazzo in via della Villa di Lucina in zona Ostiense a Roma. È stato un passante ad accorgersi di quanto stava accadendo, poco prima delle 9.30, e a chiamare la polizia.

La vittima è una 14enne.

Gli agenti, intervenuti sul posto con il magistrato e il medico legale, stanno cercando di ricostruire l'accaduto. Sembra che in casa ci fossero i genitori che però hanno detto di non essersi accorti di nulla perché stavano dormendo.

- La notizia è in aggiornamento -