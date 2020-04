Fermata mentre passeggia per il quartiere: "Portavo a spasso la mia tartaruga"

"Ero uscita a portare a spasso la mia tartaruga". Si sarebbe giustificata così davanti ai militari dell’Arma una donna di 60 anni sorpresa il giorno di Pasquetta mentre stava facendo una passeggiata per le strade del quartiere Centocelle, a Roma.

Quando è stata fermata, in piazza dei Gerani, la donna era effettivamente in compagnia della sua tartaruga di terra. Probabilmente pensava di poter passeggiare con l’animale, regolarmente posseduto, così come permesso ai padroni dei cani dall’ultimo dpcm. Inutile dire che per lei è scattata la sanzione amministrativa per l'inosservanza della vigente normativa finalizzata alla limitazione del contagio da virus Covid-19.