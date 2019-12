Cadavere carbonizzato trovato sotto il viadotto

Non si esclude per adesso alcuna ipotesi, dall'incidente all'omicidio. Orrore a Fidene, Roma: trovato un uomo morto carbonizzato sotto al "viadotto dei Presidenti": la scoperta sotto il viadotto Giovanni Gronchi è stata fatta giovedì sera intorno alle 20. Siamo in via Giacomo Brodolini, nel III Municipio Montesacro, fra il Nuovo Salario, Vigne Nuove e la zona dei Colli della Serpentara. La vittima è un uomo senza fissa dimora, il cadavere carbonizzato è stato trovato vicino alla tenda dove era solito trascorrere la notte. Un piccolo accampamento dove l'uomo è morto dopo essere stato avvolto dalle fiamme.

Fidene, cadavere carbonizzato sotto al viadotto dei Presidenti

La polizia non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Vicino alla tenda trovati materassi e altri oggetti personali appartenenti a più persone: quando è stato rinvenuto il cadavere però nell'area non c'era nessun altro. Sul posto, oltre ai poliziotti dei commissariati San Basilio e Fidene-Serpentara, che portano avanti le indagini sull'accaduto, anche la polizia scientifica, gli investigatori della Squadra Mobile ed il medico legale. Sul cadavere non ci sarebbero evidenti segni di violenza ma è stata disposta l'autopsia, dalla quale potrebbero emergere elementi utili.