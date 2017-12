Benvenuti nella giungla di Roma: il video degli Actual

Infernali code agli sportelli comunali, buche come voragini e traffico folle. E' lo scenario di Roma nel 2017, vista dal futuro in un video esilarante.

Con lo sguardo dissacrante che li contraddistingue, gli Actual raccontano della Capitale direttamente dal futuro. Benvenuti nella giungla di Roma! Il video è diventato virale in poche ore e già sta conquistando il pubblico tra condivisioni e visualizzazioni.

Si tratta, come è evidente già dal nome, da un video placement per il film Jumanji, in uscita nelle sale il prossimo 1 gennaio.

La notizia su RomaToday