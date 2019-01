Il furto e la tragedia: inseguito dalla polizia cade a terra e muore

Inseguito dalla polizia, inciampa e muore dopo la caduta. E’ successo la scorsa notte a Roma, fra la zona della Magliana Vecchia, Muratella e Parco de' Medici. La vittima è un uomo di 33 anni, originario della Romania. Tutto è iniziato intorno alle due di notte, quando una società di vigilanza privata ha allertato la polizia del furto di un'auto.

Gli agenti si sono messi subito sulle tracce della vettura, una Volkswagen Tiguan, che è stata intercettata su via delle Vigne. Ne è nato un rocambolesco inseguimento purtroppo finito in tragedia. Dopo essere uscito di strada in prossimità di una curva, il 33enne è sceso dall’auto ed ha proseguito la fuga a piedi per le campagne, ma è inciampato in un canale di scolo.

Sarebbe stata proprio la caduta ad averne causato la morte, anche se resta da accertare con esattezza la dinamica dell'accaduto. Sul posto è intervenuta la polizia scientifica e gli agenti del commissariato San Paolo. La salma dell'uomo è stata messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Disposta l'autopsia.