Tentano il colpo al bar tabacchi: titolare reagisce, muore il rapinatore

Martedì sera di sangue nella Capitale. Colpi d'arma da fuoco durante una rapina in un bar tabacchi a Roma Est. Tutto è avvenuto al 'Caffè Europeo' di viale Antonio Ciamarra, nella zona di Cinecittà, intorno alle 19: sono stati esplosi colpi di pistola e un rapinatore, un italiano di 69 anni, è morto. Il titolare del bar, un cittadino cinese 56enne, è rimasto ferito ad una gamba e all'addome. Sottoposto a intervento chirurgico, non rischia la vita.

Roma, rapina Caffè Europeo viale Ciamarra

In pochi minuti sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia del commissariato Romanina, che hanno fermato un secondo rapinatore, anche lui italiano, 58 anni, con precedenti per droga e ricettazione e in passato sottoposto sia alla misura della sorveglianza speciale che agli arresti domiciliari: rimasto ferito lievemente, è stato portato in ospedale.

Cinecittà, rapinatore morto e tabaccaio ferito

In base alle prime ricostruzioni, i due rapinatori - entrambi armati - hanno fatto irruzione nel bar: a quel punto il titolare avrebbe reagito e ne sarebbe nata una colluttazione nel corso della quale sono partiti i colpi di pistola (dall'arma di uno dei malviventi), uno dei quali ha ferito il cittadino cinese, entrando dalla gamba e conficcandosi nell'addome: trasportato in codice rosso dal 118 all'Umberto I è stato operato e non è in pericolo di vita. Fuori dall'esercizio commerciale gli investigatori hanno trovato uno scooter lasciato con il motore acceso che probabilmente i due rapinatori avrebbero dovuto utilizzare durante la fuga.

Matteo Salvini (Lega): "Difesa sempre legittima"

"Tabaccaio reagisce a una rapina e uccide uno dei ladri. La difesa è legittima, sempre". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, commentando quanto successo a Roma.