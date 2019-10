Inciampa in una buca, cade e si ferisce tra i rifiuti: la "cartolina" di Roma

Se si volesse scegliere una fotografia per immortalare tutti i problemi di Roma si potrebbe scegliere un fatto di cronaca seppur piccolo ma quanto mai indicativo dello stato della città Eterna: una donna in terra ferita fra i rifiuti vicino i cassonetti, caduta a causa di un tombino sprofondato.

È terminata in ospedale la Domenica di una donna che, nell'apparentemente semplice tentativo di gettare i rifiuti si è trovata in terra e ferita. Come racconta Mauro Cifelli su Romatoday tutto è accaduto a Monteverde, quartiere bene della Capitale, in una domenica pomeriggio come tante.

La signora Silvana si incammina sul marciapiede dissestato per avvicinarsi ad un cassonetto mal posizionato. La donna prova a gettare i rifiuti ma inciampa e cade rovinosamente fra i rifiuti che circondano i contenitori per la raccolta differenziata. Intervengono alcuni passanti e poi arriva l'ambulanza del 118 che trasporta la signora in codice giallo all'ospedale San Camillo.

Tra cassonetti che puzzano da far vomitare. Grida. Qualcuno passa e lei riesce a dare indicazioni per citofonare a casa, a pochi passi da lì. Per coincidenza esco anch'io in quel momento - racconta Francesca Porcari - Ha la mano disarticolata dal polso. Oggi è sotto i ferri, la stanno operando al braccio. Un’altra frattura probabilmente alla colonna.

"Alla sera - conclude - i vigili hanno circondato la fossa con la rete e il nastro giallo per segnalare il pericolo". L'ennesimo "pollaio" che ormai ferisce la bellezza di una città sull'orlo di una crisi di nervi.