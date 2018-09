Sale sul traliccio dell'alta tensione, salvata tra gli applausi dei presenti | Video

"C'è una donna in bilico su un traliccio dell'alta tensione". Questo l'allarme arrivato al Numero Unico delle Emergenze intorno alle 9 di questa mattina. E' successo a Roma, nella zona del Trullo, dove una donna è stata salvata dal provvidenziale intervento dei soccorsi.

Sul posto i Carabinieri della stazione di Villa Bonelli e i Vigili del Fuoco con l'autoscala.

Le forze dell'ordine, appena vista l'effettiva presenza della donna in bilico, hanno circondato l'area mentre tanti curiosi assistevano alla scena. I pompieri sono così saliti e, dopo aver messo in sicurezza la donna, l'hanno salvata e portata in ospedale per i controlli del caso. Non è chiaro il motivo del suo gesto.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Da RomaToday