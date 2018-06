Spari alla festa contro il Dj a Roma, denunciato un 88enne per omessa custodia di armi

Due spari, poi il panico: è successo a Roma tra venerdì e sabato in un'area del Centro Storico concessa per una festa privata. Siamo in via San Teodoro a due passi dal Palatino, quando il Dj che stava animano la serata si accascia colpito alla spalla da un proiettile.

Sul posto, tra il fuggi fuggi generale, sono subito intervenuti i Carabinieri del Comando di Piazza Venezia che hanno avviato le indagini.

Come ricostruisce Roma Today il DJ, 41 anni, di nazionalità francese, è stato invece ricoverato presso l'ospedale San Camillo dove ha subito un intervento chirurgico per l'estrazione di un pallino metallico di 5 millimetri di diametro che una radiografia aveva evidenziato all'altezza della spalla.

Secondo chi indaga il piombino sarebbe stato sparato verosimilmente da una carabina ad aria compressa.

Piombini esplosi da una carabina ad aria compressa

Secondo le testimonianze dei presenti è probabile che i colpi esplosi siano stati due, di cui uno solo ha colpito il Dj. Per la traiettoria ipotizzata e dopo un accertamento alla banca dati, i Carabinieri hanno focalizzato l'attenzione in un appartamento di uno stabile circostante, di proprietà di un 88enne, pensionato romano.

Carabina e fucili da caccia in casa

Ispezionando la sua abitazione, i Carabinieri hanno rinvenuto una carabina ad aria compressa che spara piombini, con l'ottica da mira di precisione montata e appoggiata ad un mobile, all'interno di una stanza la cui finestra affaccia sull'area della festa. L'anziano, oltre la carabina, deteneva anche 10 fucili da caccia, alcuni sparsi per la casa, con relativo munizionamento e non custoditi come previsto dalla legge.

Sull'intera vicenda, i Carabinieri del Comando di Piazza Venezia hanno inviato una dettagliata informativa alla Procura della Repubblica di Roma. Nel frattempo l'88enne è stato denunciato per omessa custodia delle armi che, per precauzione gli sono state tutte sequestrate.