Studentessa morta dopo volo dal settimo piano: il corpo trovato in cortile dalle amiche

Dramma nel cuore di Roma, a Trastevere. Una studentessa statunitense di 20 anni è morta dopo essere precipitata dal settimo piano di un palazzo in via Nievo. L'impatto nel cortile condominiale non le ha lasciato scampo.

La giovane condivideva l'appartamento con altre connazionali. In base a quel che si apprende, le amiche si sono preoccupate non vedendola uscire dal bagno di casa, in cui si era chiusa dall'interno. Dopo essere riuscite a entrare nella stanza grazie all'aiuto del portiere, hanno trovato il bagno vuoto e la finestra aperta. Pochi istanti dopo, la tragica scoperta del corpo senza vita nel cortile.

Sotto shock, le ragazze hanno riferito la loro versione dei fatti ai carabinieri. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria: non si esclude al momento alcuna pista.