Maxi voragine si apre in strada a Roma: il video del crollo

Una maxi voragine si è aperta alle 14:30 all'altezza del civico 97 della Circonvallazione Appia. In bilico due auto parcheggiate regolarmente, una Fiat Panda e un'Alfa Romeo.

Come riporta Lorenzo Nicolini su Roma Today sul posto, allertati dai residenti che hanno assistito alla scena, la Polizia di Stato con due volanti del Commissariato Appio, i Vigili del Fuoco, con il gruppo Speleo Alpino Fluviale, e la Polizia Locale. Atipica l'immagine che si sono trovati davanti i soccorritori ed i romani che hanno percorso la zona dell'Alberone.

La strada che collega via Latina all'Appia Nuova, è stata chiusa al traffico e nelle prossime ore si procederà con la rimozione delle vetture. Secondo le stime dei Vigili del Fuoco il "cratere" è largo 3 metri per 5 metri, e profondo circa 6 metri. Dieci giorni fa un episodio simile sulla Circonvallazione Gianicolense. I pompieri hanno inoltre messo in sicurezza l'area.

"E' la nona voragine che si apre nel nostro territorio - commenta la presidente del Municipio VII Monica Lozzi - e per chiuderle in tempi ragionevoli stiamo dando fondo alle risorse del Municipio". Tra l'altro, proprio in giornata, l'amministrazione penstastellata era pronta ad annunciare la sistemazione definitiva di via Alghero. Anche su quella strada, che collega piazza Lodi a villa Fiorelli, si era aperta una profonda voragine.

Voragine a Roma, il video del crollo

Il crollo in diretta postato su twitter da Francisca De Candia‏

Crollo circonvallazione Appia in diretta