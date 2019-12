La polizia gli sequestra l'auto, lui entra di notte nel deposito e se la riprende

La polizia gli aveva sequestrato l'auto dopo averlo fermato e avendo trovato lui senza patente e nella macchina arnesi da scasso. Non appena finiti gli accertamenti in Commissariato, è andato tranquillamente nel deposito dove era stata portata l'auto e se l'è ripresa, ma è stato incastrato dalle telecamere.

È successo a Carpi (Modena). Protagonista un 19enne, denunciato per una serie di reati a cui si è aggiunto in ultimo quello di furto aggravato.

La sera del 9 dicembre gli agenti del Commissariato di Carpi hanno individuato un'auto con a bordo tre persone sospette e hanno deciso di procedere a un controllo. L'uomo al volante non si è fermato all'alt, la macchina ha proseguito la sua corsa per poi fermarsi improvvisamente. Uno dei tre a bordo è riuscito a scendere e a scappare mentre gli altri due sono stati bloccati dagli agenti che hanno perquisito la macchina trovandovi dentro attrezzi da scasso.

La vettura è risultata essere nella disponibilità del 19enne che era alla guida, fermato insieme al fratello: i due, che durante la perquisizione hanno insultato e offesi gli agenti, avevano entrambi numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. In più il 19enne non aveva mai preso la patente e così l'auto è stata sottoposta a sequestro amministrativo e portata presso un soccorso stradale di Carpi mentre il 19enne, residente a Gustalla (RE), è stato denunciato per possesso ingiustificato di strumenti di effrazione, reiterazione nella guida senza patente e oltraggio a pubblico ufficiale. A questi reati si è aggiunta quindi la denuncia per furto aggravato perché il giorno successivo, infatti, il titolare del soccorso stradale ha denunciato che nella nottata qualcuno si era introdotto nel deposito ed aveva rubato un veicolo, cioè proprio l'auto consegnata qualche ora prima dalla Polizia.

Ipotizzando che potessero essere stati i due fratelli fermati nella serata precedente, è stato allertato personale del Distaccamento della Polizia Stradale di Guastalla che ha effettuato subito un sopralluogo presso la loro residenza: l'auto era posteggiata in strada davanti a casa. L’analisi delle immagini del sistema di video sorveglianza presso il soccorso stradale ha poi confermato che l’autore del furto era proprio il 19enne.