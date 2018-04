Sorpresa a rubare decine di volte, va in carcere anche se incinta: "Scelta per tutelare i suoi figli"

Finisce in carcere la giovane ladra dalle mille identità, anche se incinta. Il gip di Padova Mariella Fino ha deciso che una ragazza 22enne di origini croate debba restare dietro le sbarre anche se in attesa del quarto figlio, riporta PadovaOggi.

La donna era stata bloccata sabato scorso a Montegrotto Terme, sorpresa dai carabinieri della compagnia di Abano a rubare all’interno di un appartamento. I militari guidati dal comandante di compagnia Marco Turrini sono riusciti a ricostruire tutta una serie di furti da addebitare alla giovane. Il pm Benedetto Roberti aveva chiesto la custodia cautelare in carcere, avendo la donna già 23 precedenti specifici tra Italia, Belgio e Germania. Questa volta il giudice è stato inflessibile, decidendo che la straniera venisse portata nel carcere femminile di Verona per tutelare lei e i suoi figli, così da non poter più commettere i furti.

L'arresto era stato formalizzato sabato scorso. I condomini residenti in un palazzo di Montegrotto Terme, insospettiti dai rumori provenienti dai piani alti, avevano lanciato l'allarme. All'arrivo dei carabinieri erano state bloccate nell'androne V.G. e K.A., di 22 e 21 anni, che avevano cercato di forzare le porte di due appartamenti. Giunti in questura la sorpresa: nonostante la giovane età le ragazze sono due ladre navigate, con oltre 50 denunce e arresti in curriculum e un'infinità di false identità. Decine i colpi messi a segno in sette regioni d'Italia, con il Veneto a fare da capofila.