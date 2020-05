Ruba tablet a un pensionato in fila al mimarket, fermato da un agente fuori servizio (video)

Ha derubato un pensionato di 70 anni in fila davanti a un minimarket, ma per sua sfortuna, e per fortuna della vittima, nei paraggi c’era un poliziotto in borghese che lo ha individuato e bloccato. È successo ieri mattina nel centro di Firenze.

La vittima si trovava in attesa di poter entrare, come da disposizioni per il distanziamento sociale, quando un 17enne gli si è accostato e gli ha sfilato dalle tasche un piccolo tablet. Ad accorgersi del furto è stato un dipendente del negozio, che ha attirato l'attenzione del derubato e, a seguire, di un agente della questura di Firenze libero dal servizio.

Il minorenne, un cittadino algerino, sì è allontanato. Ha provato a imbucarsi in uno dei viottoli del centro cittadino ma è stato subito raggiunto dal poliziotto che, dopo averlo bloccato, ha chiesto l'intervento delle volanti. Il 17enne è stato quindi fermato con l'accusa di furto aggravato. La refurtiva è stata riconsegnata al pensionato.

L'intervento delle volanti, video

