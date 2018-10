Sorpresa a rubare in un supermercato, le altre casalinghe le riempiono il carrello

Gara di solidarietà improvvisata all'interno di un supermercato di Frosinone quando una mamma di tre figli ancora minorenni, sposata e separata, è stata sorpresa a rubare prodotti alimentari.

Il titolare del supermercato si era reso conto di quella signora entrata con un borsone sospetto e quando è stata fermata all'interno vi ha trovato pane, pasta, pomodoro e del prosciutto crudo già confezionato.

La donna poco più che quarantenne ha raccontato al titolare tra le lacrime che stava attraversando un momento di grande disagio economico. Il marito dal quale si era separata da tempo non contribuiva minimamente alle spese che doveva sostenere per i suoi figli e lei da circa un anno aveva perso il lavoro.

Alcuni dei clienti presenti ha preso le difese della signora descrivendola come una persona perbene ed educata. A quel punto il gestore del supermercato impietosito ha evitato di allertare le forze dell'ordine mentre alcune casalinghe che avevano assistito alla scena hanno riempito un carrello di generi alimentari che hanno poi consegnato alla povera mamma.

Uno slancio di generosità che la aiuterà per qualche giorno ma non solo: quanto avvenuto in quei locali ha fatto il giro del quartiere e adesso sono numerosi i residenti della zona che si stanno prodigando per aiutare la donna a trovare un lavoro.