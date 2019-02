Ladro ruba un suv con dentro una bimba di due anni e la nonna

Attimi di paura ieri sera a Roma. Un uomo ha rubato un Suv che credeva vuoto, mentre all'interno c'erano invece una bimba di due anni e la nonna. L'auto è stata ritrovata poco lontano, dove il ladro l'ha abbandonata dopo essersi accorto della presenza delle due.

A dare l'allarme è stato il proprietario dell'auto. L'uomo si trovava in strada quando si è accorto della sparizione del suv, una Toyota RAv4 e ha subito dato l'allarme a una pattuglia del gruppo Pics della Polizia Locale in zona piazza Santa Croce in Gerusalemme: all'interno della vettura c'erano la bimba e la suocera.

Subito è iniziata una vera e propria caccia all'uomo e la vettura che, insieme alla nonna e alla bambina, è stata ritrovata poco lontano. Le due erano in stato di shock, ma illese, e sono state subito rassicurate dagli uomini delle forze dell'ordine.

Nessuna traccia invece del ladro: l'uomo sarebbe riuscito a rubare il suv approfittando di una disattenzione del conducente, che era sceso un momento lasciando il motore acceso e lo sportello aperto. Dopo aver scoperto che l'auto rubata non era vuota, il ladro l'ha abbandonata fuggendo a piedi.