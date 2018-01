Ladri rubano la rampa dell'auto, bimba disabile non può andare all'asilo

Ignoti hanno rubato la rampa pieghevole in alluminio utilizzata da una bimba affetta da atrofia muscolare spinale per salire in macchina. E' successo a Flero, nel bresciano.

La piccola Sofia ha solo 5 anni ed è affetta da Sma, una malattia che colpisce le cellule nervose delle corna anteriori del midollo spinale, da cui partono i nervi diretti ai muscoli, e che trasmette i segnali motori (detti anche monoteuroni).

Sofia si muove in carrozzina e per poter salire sull'auto del papà ha bisogno proprio della rampa che è stata rubata. I genitori si sono accorti del furto uscendo di casa la mattina. In un post su Facebook, che ha raggiunto in poche ore centinaia di reazioni e condivisioni, hanno espresso rabbia e incredulità.

La bimba per qualche giorno non può nemmeno andare all'asilo, senza la sua rampa. Non è tanto il valore di mercato (circa 500 euro) quanto il disagio provocato a una bambina che già non deve avere una vita facile. In attesa che la nuova rampa arrivi, in paese ci si interroga sull'accaduto. Ladri davvero senza scrupoli: forse l'hanno rubata per utilizzarla come rampa di carico e scarico di motorini o biciclette.

La notizia su BresciaToday