Operatore rubava le fedi nuziali dei pazienti in casa di cura: incastrato dalle telecamere

Un 49enne italiano impiegato come operatore socio-sanitario in una casa di cura a di San Carlo Canavese è stato denunciato dai carabinieri per furto. E' accusato infatti di aver rubato ben tre fedi nuziali, colpendo tra i pazienzi dela struttura sanitaria per la quale lavorava.

Sicuro di non essere scoperto, grazie alla posizione che ricopriva e che gli permetteva di muoversi indisturbato tra le stanze della struttura, il 49enne apriva la cassaforte e rubava gli oggetti d'oro dei ricoverati. Oltre ai tre furti che gli vengono contestati, c'è il sospetto che i colpi messi a segno possano essere anche di più. A

d inchiodarlo sono state le telecamere di videosorveglianza installata nella struttura di carabinieri dopo le segnalazioni di furti pervenute dalla direzione della struttura sanitaria.

La notizia su TorinoToday