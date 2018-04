Sabrina scompare a 18 anni dopo l'esame di guida: l'appello dei carabinieri

Dal 9 aprile non si hanno più notizie di Sabrina Wen Lan Ye, la studentessa di 18 anni scomparsa da Piacenza. La ragazza, che vive con gli zii e il cugino in città, ha fatto perdere le proprie tracce dopo aver sostenuto l'esame per la patente: ha spento il cellulare e non è tornata a casa. Le telecamere della stazione l'hanno ripresa mentre era in biglietteria, come ricostruisce Emanuela Gatti su IlPiacenza.

L'ipotesi è che la ragazza possa aver preso tre treni: il regionale veloce delle 17.52 per Rimini numero 11547, il regionale per Milano Greco Pirelli delle 18.09 numero 20432, e il regionale per Livorno delle 18.05 numero 2119.

Il giorno della scomparsa indossava una camicia bianca, pantaloni neri, Vans nere, cappotto grigio e zaino nero. Chi si trovava in stazione o su uno dei treni potrebbe averla vista o scendere. I carabinieri hanno lanciato un appello: "Chiunque l'avesse vista chiami subito le forze dell'ordine".

