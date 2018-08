Così i poliziotti salvano un bimbo da un'auto sommersa dall'acqua: il video è commovente

Con le strade di Grottaglie allagate ieri pomeriggio da un violento nubifragio, una volante della polizia riesce a raggiungere un'auto semisommersa. All'interno, legato al suo seggiolino, c'è un bambino di quattro anni; accanto i suoi genitori. I poliziotti guadano la via fino alla vettura e prelevano con calma il piccolo. E passandoselo in braccio lo mettono al sicuro nella loro auto.

Gli operatori mantengono la calma: per il bimbo nessuna paura, gli agenti l'hanno fatto passare come un gioco portandolo poi in giro in volante. Un salvataggio da manuale. "Vuoi fare un giro sulla macchina della polizia?", chiede uno degli agenti al bambino. E anche la mamma e il papà, portati in salvo subito dopo, tirano un sospiro di sollievo. Il video è stato condiviso dalla Polizia di Stato su Twitter.