Cane abbandonato sul balcone sotto il sole: il salvataggio dei vigili del fuoco

Era stato chiuso fuori sul balcone, sotto il sole, nelle ore più calde della giornata, ma alcuni passanti lo hanno notato e hanno dato subito l’allarme. Così i vigili del fuoco sono intervenuti e hanno salvato un golden retriever, lasciato fuori dal proprietario. È successo a Milano, in via Watt 16, zona San Cristoforo.

Il cane non aveva la possibilità di rientrare in casa e sul balcone non aveva né cibo né acqua. Dopo averlo imbragato, i vigili del fuoco lo hanno portato giù con una scala, con gli agenti della polizia locale presenti, mentre nel frattempo si ripresentava il proprietario.

La polizia locale, nucleo tutela animali, ha verificato che il golden retriever non era in condizioni di sofferenza in quel mondo tuttavia il comportamento del proprietario viola il regolamento degli animali del Comune di Milano e pertanto gli è stata notificata una multa per abbandono di animale.