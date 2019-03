Va in arresto cardiaco al bar, crolla a terra: così gli altri clienti lo hanno salvato

E' crollato al suolo improvvisamente, in arresto cardiaco a 18 anni, mentre si trovava al bar per fare colazione. Il ragazzo è stato rianimato dalle persone presenti all'interno del locale, che sono state in grado di soccorrerlo tempestivamente grazie a un defibrillatore presente in paese. Il fatto, riportato dall'Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) della Lombardia, stamattina a Gavirate, cittadina in provincia di Varese.

Ragazzo va in arresto cardiaco in un bar di Gavirate: rianimato col defibrillatore

I presenti, dopo lo spavento iniziale, hanno rianimato il ragazzo anche con l'aiuto di un defibrillatore pubblico che di fatto gli ha salvato la vita. E' stato recuperato il defibrillatore più vicino e, sotto la direzione del personale della sede operativa del 118, è cominciato il massaggio cardiopolmonare. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso.

Il cuore del 18enne ha ripreso a battere già prima dell’arrivo dei soccorsi: quando i sanitari sono arrivati sul posto, infatti, il ragazzo non era più in arresto cardiaco ed è stato trasportato in ospedale a Legnano in elisoccorso per i controlli necessari.