Scoppia un incendio in casa: muore 56enne

Un uomo di 56 anni, Salvatore Cocchiara, è morto nella sua abitazione a Bivona, in provincia di Agrigento, a causa di un incendio sviluppatosi poco prima dell'alba.

Ancora non è chiaro cosa abbia innescato il rogo in cui ha perso la vita il 56enne.

Vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e carabinieri sono ancora sul posto e dovranno occuparsi anche dei rilievi per stabilire cosa abbia innescato la scintilla iniziale.

Potrebbe essersi trattato di un malfunzionamento della caldaia.

Il video di Calogero Montana Lampo su AgrigentoNotizie

La ricostruzione

Erano le 4,20 circa quando l'Sos è arrivato alla sala operativa del comando provinciale dei pompieri. Vigili del fuoco che, consapevoli di dover coprire circa 90 chilometri per giungere a Bivona, accorrevano. E lo facevano dopo aver allertato anche i pompieri volontari di Cianciana. In via Marchese Greco, anche i carabinieri della stazione cittadina. Quando i soccorritori sono giunti sul posto, dopo aver fatto fronte alle fiamme, hanno trovato il cadavere carbonizzato dell'uomo, che viveva da solo.

