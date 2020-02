Salvatore, giovane scomparso nel nulla. L'appello ai cittadini: "Chi lo ha visto?"

Salvatore Pantaleo è scomparso nel nulla. Da una decina di giorni non si hanno più notizie del ragazzo, 28 anni, che vive da solo in un'abitazione di contrada Strasatti a Marsala, in provincia di Trapani. Sono stati i familiari a denunciare la sua scomparsa, avvisando la Polizia di Stato. Mistero fitto: ancora nessun avvistamento, nessuna notizia che possa aiutare nelle ricerche del giovane.

Salvatore Pantaleo scomparso da Strasatti, Marsala: le ultime notizie

Oggi in Prefettura a Trapani si è tenuto un vertice con le forze dell'ordine, nel quale si è anche deciso di chiedere la collaborazione dei cittadini. Dagli investigatori arriva un appello: chiunque abbia visto Salvatore Pantaleo o sia entrato in contatto con lui si rivolga alla polizia, ai carabinieri, alla guardia di finanza o alla polizia municipale.

Anche la pagina Facebook istituzionale della città di Marsala ha condiviso un appello, con una foto del ragazzo 28enne scomparso e questo messaggio: "Da diversi giorni non si hanno più notizie di Salvatore Pantaleo, ventottenne residente a Strasatti. A denunziare la scomparsa sono stati suoi congiunti che hanno avvisato la Polizia Stato. Stamattina si è tenuto un vertice in Prefettura, nel corso del quale è stato anche deciso di richiedere la collaborazione dei cittadini marsalesi e, più in generale, delle persone venute in contatto con il giovane o che l’avessero recentemente visto. Chiunque sia in grado di dare notizie può contattare le Forze dell’Ordine".