Appello social per trovare un chirurgo, ora Salvatore è stato operato e sta bene

E' stato operato Salvatore Pezzano, il 19enne milanese che aveva lanciato un appello su Instagram per trovare un chirurgo disposto a curargli la grave lussazione della clavicola che minacciava di bloccargli l'aorta. Nessun ospedale aveva infatto dato la propria disponibilità per operarlo dopo l'infortunio avvenuto lo scorso 2 maggio mentre giocava una partita a calcio: troppo rischioso.

"Un incubo che finisce", ha scritto ora Salvatore su quegli stessi social che avevano raccolto e diffuso il suo appello. Il 19enne ora starà per un mese in convalescenza, ma è niente rispetto alla sofferenza e alla paura provate in questo periodo: "Appena sveglio - prosegue - ho fatto il primo respiro e mi sono sentito vivo veramente... Sono la persona più felice del mondo!". Sempre su Instagram, Salvatore ha voluto ringraziare anche l'ospedale Rizzoli di Bologna e l’equipe formata dal professor Rotini, Stella, Gasbarrini e Dolci : "Esattamente ieri mattina mi ha salvato la vita!!!".

Infine l'augurio per coloro che continuano a soffrire: "Ricordatevi di non perdere mai la speranza! Me ne sono sentite dire tante: che sarei rimasto disabile, che ci sarei rimasto sotto i ferri o che nel caso migliore avrei perso il braccio. Ma a tutto c'è rimedio, non bisogna mai arrendersi, mai mollare". Salvatore ha voluto ringraziare anche il professor Alessandro Castagna, ortopedico dell'Humatias, che lo ha sostenuto finché non è stato possibile trovare l'equipe in grado di operarlo.

La notizia su MilanoToday