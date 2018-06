Dossier rom, i Casamonica a Salvini: "Con noi deve rigare dritto"

"Salvini non mi fa paura, mi sembra una brava persona", ma io "non ho niente a che spartire con lui: lui parla, fa il suo lavoro, ma con noi deve rigare dritto, non dire che viene a cacciare le persone". Angela Casamonica è italiana, di origine rom, vive nel quadrante sud-est della capitale, fa parte della famiglia rom più celebre di Roma, una di quelle che Matteo Salvini vorrebbe censire.

"Noi non siamo criminali - dice interpellata dall'agenzia di stampa Dire - i criminali sono altri: i problemi sono quelli che escono subito dal carcere dopo che hanno commesso un crimine. Sono italiani che rubano, ammazzano, spacciano. E poi ci sono gli slavi: se Salvini parla di loro fa bene a cacciarli. Cacciasse loro, cacciasse quelli di colore, gli immigrati, e pure i cinesi che sono tantissimi...".

Salvini: "Rigare dritto? Le minacce non mi spaventano"

A stretto giro è arrivata la replica di Matteo Salvini: "Qualcuno dei Casamonica mi minaccia e mi invita a 'rigare dritto'? Non mi spaventa, anzi mi dà ancora più forza per riportare ordine, legalità e giustizia in Italia!!!". Lo scrive su Facebook il vicepremier e ministro dell'Interno, postando un selfie a bordo di un volo.

Più di un anno fa Angela Casamonica attirò l'attenzione dei media quando ammise di essere la proprietaria del maialano 'Bebe'' avvistato in zona Romanina a passeggiare per le strade del quartiere.

Oggi, al ministro dell'Interno che dice "i rom italiani purtroppo te li devi tenere a casa", lei ribatte: "Prima di parlare di noi si devono lavare la bocca. Noi abbiamo lavorato sempre, non combiniamo guai: siamo stati commercianti di cavalli, ora vendiamo macchine. Siamo rom ma nelle roulotte ci vivevamo cinquant'anni fa, oggi abbiamo case guadagnate col sudore delle nostre famiglie. Mica siamo come gli slavi".

I Casamonica, ribadisce Angela, sono italiani: "Noi siamo brava gente, la nostra famiglia si sta comportando bene. Noi siamo nati qua, Salvini ci vuole cacciare? Ma che vuole da noi? Non lo puo' fare: abitiamo qui da una vita, tutto il quartiere ci ha visti crescere, ci vogliono bene tutti".

Fonte Agenzia Dire

Il ministro dell'interno Matteo Salvini ha annunciato durente una interivsta a Tele Lombardia la sua intenzione di indire un censimento dei Rom: "Faremo una ricognizione, gli stranieri irregolari andranno espulsi con accordi fra Stati. Ma i Rom italiani purtroppo te li devi tenere a casa".

"Al ministero mi sto facendo preparare un dossier sulla questione rom in Italia, perché dopo Maroni non si è fatto più nulla, ed è il caos".

Per Salvini occorre "una ricognizione sui rom in Italia per vedere chi, come, quanti", quindi "rifacendo quello che fu definito il censimento, facciamo un'anagrafe, una fotografia della situazione". E se gli stranieri irregolari andranno "espulsi" attraverso accordi fra gli Stati, per quanto riguarda "i rom italiani purtroppo te li devi tenere a casa".

Dell'affaire campi nomadi si fa direttamente menzione nel contratto di governo stipulato tra Lega e 5 stelle. E proprio la minaccia di leggi speciali per le popolazioni sinti e camminanti aveva fatto insorgere la senatrice a vita Liliana Segre al momento della dicussione della fiducia.