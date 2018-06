Salvini come Hitler: il fotomontaggio su un muro di Milano

Matteo Salvini come Adolf Hilter: il fotomontaggio è comparso oggi all'alba in via Palermo, zona Brera, a Milano.

Il titolare del Viminale e segretario del Carroccio è ritratto negli abiti del Fuhrer nazista: giacca kaki, fascia con il sole delle Alpi sul braccio sinistro e croce di ferro appuntata sul petto.

Provocazione, "opera d'arte" o trovata commerciale. Non è chiaro chi abbia ideato il fotomontaggio.

Meno di un anno su una pensilina del tram di Largo Cairoli era apparsa una finta pubblicità di una nota marca di rasoi che accostava il neo ministro dell'Interno al dittatore tedesco.

Lo stesso manifesto l'anno prima era stato avvistatoa Torino dove, oltre al leader Carroccio, compariva anche Marine Le Pen, presidentessa del Front National. Si trattava sempre di manifesti affissi abusivamente. Leggi su MilanoToday