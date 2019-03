Donna scomparsa da 17 anni, il marito ora è indagato per omicidio

Potrebbe essere arrivata la svolta nelle indagini sulla scomparsa di Samira Sbiaa, la donna di origini marocchine residente a Settimo Torinese di cui non si hanno più notizie dal 2002.

Questa mattina i carabinieri si sono presentati in casa di Salvatore Caruso, il marito 68enne di Samira. Guardia giurata in pensione, Caruso aveva sposato Samira due anni prima della sua scomparsa e non aveva mai presentato denuncia per la sua sparizione. L’uomo è formalmente indagato per omicidio. Nei giorni scorsi gli erano state sequestrate alcune pistole. Questa mattina invece si sono recati nell’abitazione per svolgere delle ricerche con l’utilizzo di cani specializzati nella ricerca di cadaveri.

La prima segnalazione sulla scomparsa di Samira, che oggi avrebbe 49 anni, risale al 2004, ma non era mai arrivata in Italia. A metà febbraio 2019 erano stati i parenti di Samira, che vivono in Marocco, a presentare denuncia di scomparsa, tramite un’associazione che si occupa di casi del genere, ai carabinieri del comando provinciale di Asti, che hanno poi trasmesso il fascicolo alla procura di Ivrea, competente per territorio. Quest’ultima aveva aperto un fascicolo per atti relativi al fatto, senza ipotesi di reato né indagati.

Lo scorso lunedì 4 marzo, dopo che qualche giorno prima la trasmissione Chi l’ha visto? di Rai Tre si era occupata del caso, Caruso era stato ascoltato in caserma dai carabinieri come persona informata sui fatti. Ai militari, Caruso aveva raccontato che la moglie era andata via di casa senza dire nulla portando con sé 1.300 euro in contanti (cosa per cui ha presentato una denuncia per appropriazione indebita).