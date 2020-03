"I carabinieri mi hanno spaccato la testa", ma le telecamere lo smentiscono: denunciato

"Guardate come mi hanno conciato i carabinieri di San Donà perché oggi ero in giro. Mi hanno spaccato la testa, mi hanno gonfiato l'occhio colpendomi con il manganello in faccia". Sono le parole di un ragazzo di 21 anni di San Donà di Piave (Veneziaa), estrapolate da un video che il giovane ha diffuso per denunciare di essere stato aggredito dai militari. Un filmato che adesso, racconta VeneziaToday , gli costerà una denuncia per diffamazione perché, hanno spiegato i carabinieri, le immagini registrate dalle telecamere rivelano una verità diversa.

Il 21enne, precisano dall'Arma, era stato fermato lunedì pomeriggio da una pattuglia nei pressi del Serd di San Donà mentre consumava una birra insieme a due amici. Il giovane si sarebbe giustificato spiegando di dover andare in ospedale "per assumere dei farmaci". A quel punto, racconta il ragazzo nel filmato, "la pattuglia mi ha chiesto l'autocertificazione, gliel'ho mostrata e quando mi sono permesso di far notare che era tutto in regola questa è stata la loro reazione" dice mostrando alcuni lividi sul volto.

Ferite che, però, secondo gli investigatori si è procurato in altro modo: i filmati ripresi da ben due telecamere mostrerebbero infatti che il giovane non è stato aggredito dai militari, e per questo è stato denunciato per diffamazione. Secondo la ricostruzione dei militari, il ragazzo dopo essere stato fermato nei pressi del Serd è stato portato in caserma, dove è stato denunciato per aver violato il decreto legato all'emergenza coronavirus e, una volta uscito, anche per danneggiamento. Adesso, dopo la diffusione del video, è arrivata la terza denuncia.

Il filmato, precisa VeneziaToday, non ha nulla a che vedere con un video che sta girando sui social nel quale si nota un altro giovane inveire contro i carabinieri.