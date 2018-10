Spruzza spray al peperoncino in classe: 13 compagni in ospedale

Una bravata, che per molti alunni però ha significato "un giro" in ospedale tutt'altro che gradito. Tredici studenti di una scuola media di San Rocco al Porto, provincia di Lodi ma a due passi da Piacenza, giovedì mattina sono stati portati in ospedale, alcuni anche al pronto soccorso di Piacenza, a causa di una intossicazione da spray al peperoncino.

Che cosa è successo in classe? In base ai primi accertamenti dei carabinieri, tutto è stato causato da una loro compagna di classe che stamattina si è presentata a scuola con una bomboletta di sostanza urticante che ha poi spruzzato per scherzo sul banco. Le risate sono durate poco, qualche secondo. Poi gli agenti irritanti si sono propagati nell'aria, e quasi tutta la classe ha accusato i sintomi da forte irritazione e congestione delle mucose tipici dello spray al peperoncino.

In pochi minuti è arrivata a scuola una squadra di vigili del fuoco del Nucleo Nbcr che con un dispositivo ha rilevato la concentrazione di urticante nell'aria e ha bonificato gli ambienti, mentre le ambulanze del 118 hanno trasportato i ragazzini intossicati fra gli ospedali di Piacenza e Codogno. Nessuno fortunatamente si trova in pericolo.