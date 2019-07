Un bagno in mare come regalo di compleanno: Sandra, malata di Sla, ha realizzato il suo sogno

Malata di Sla dal 2015, con la malattia ormai all'ultimo stadio, Sandra sognava di poter fare nuovamente un bagno in mare e per il suo cinquantaseiesimo ha potuto realizzare questo suo desiderio. Il 22 luglio, accompagnata dai volontari dell’associazione Team Deri Sla di Cascina (Pisa) e sotto lo sguardo attento del dottor Paolo Malacarna (direttore dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione a Cisanello), Sandra ha fatto il suo ingresso in acqua, dove poi è rimasta per circa mezz’ora. Dopo il bagno, Sandra ha festeggiato il compleanno con una torta e un piccolo rinfresco.

Tutto ciò è stato possibile grazie alla collaborazione tra Team Deri, la Misericordia di Calci, la Capitaneria di Porto, il dottor Malacarne, la pasticceria Mannocci di Cascina e il Bago Coralli di Tirrenia.

Il servizio di Tommaso Fabiani per PisaToday

“È una grande emozione ospitare un’inziativa del genere. Sandra ha festeggiato qui il suo compleanno e ne siamo veramente orgogliosi, oltreché molto emozionati. La felicità di queste persone è anche la nostra felicità”, ha detto il titolare del Bagno Corallo Fabio Gabbrielli.

Su Facebook, una dei volontari ha descritto l'emozione di quella giornata: