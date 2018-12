Si sveglia e trova il fratello morto in sala da pranzo

Sabato mattina i carabinieri di Sant'Antioco (Sud Sardegna, nel Sulcis-Iglesiente), su richiesta del personale del 118, sono intervenuti per la morte di C.A., 64enne disoccupato con precedenti di polizia legati al consumo di stupefacenti, avvenuto all'interno della sua abitazione. A richiedere l'intervento dei sanitari è stato il fratello, che quando si è svegliato ha trovato il corpo senza vita del 64enne riverso a terra nella sala da pranzo.

E' stato effettuato un sopralluogo dei militari dell'Aliquota operativa della Compagnia di Carbonia e del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Cagliari per compiere accertamenti tecnici, che al momento fanno escludere un'azione violenta. Con il magistrato di turno, che ne ha dato relative disposizioni, i Carabinieri hanno deciso di far intervenire il medico legale per effettuare l'autopsia e per cercare di risalire alle cause della morte.