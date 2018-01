Professoressa muore a scuola davanti agli studenti

Dramma questa mattina in una scuola di Santa Maria Capua Vetere: una professoressa è morta davanti agli studenti. E' successo all'istituto professionale Righi.

La docente P.A., 59 anni, è stata colpita da un malore all'improvviso e si è accasciata al suolo nel cortile del plesso scolastico: sono stati allertati immediatamente i soccorsi. Insegnante di materie letterarie, era malata di Sla ed era costretta su una sedia a rotelle.

La donna ha avuto una crisi respiratoria. Oggi era andata all'istituto Righi non per fare lezione, ma "solo" per salutare i suoi studenti: la malattia infatti l'aveva costretta a ritirarsi dall'insegnamento almeno fino a giugno, ma desiderava incontrare i "suoi ragazzi" prima di lasciare la cattedra per alcuni mesi.

Tutti i soccorsi sono stati vani, sul posto sono arrivati i carabinieri.