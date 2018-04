Sara prende il treno e scompare, l'appello del papà: "Torna a casa, ti voglio bene"

Non si hanno più notizie di Sara, la 14enne scomparsa giovedì pomeriggio dopo aver preso un treno dalla stazione ferroviaria di Calalzo per raggiugere Venezia.

Il suo cellulare avrebbe agganciato una cella compatibile con la zona di Sant'Elena, poi il nulla. Il padre ha lanciato un appello: "Non c'è niente che non si possa risolvere. Torna a casa o almeno facci sapere come stai. Sto girando ovunque per trovarti".

L'ultima volta che è stata vista Sara era vestita di nero, con uno zainetto dello stesso colore. E' di corporatura esile, con i capelli lunghi neri e mossi, carnagione pallida.

