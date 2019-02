Spray al peperoncino al ristorante: i sospetti sulla tavolata che se n'è andata senza pagare

Momenti di tensione l'altra sera in un ristorante di Saronno, nel varesotto, dove sarebbe stata spruzzata una sostanza urticante.

Come raccontano i quotidiani locali, intorno alle 23 di sabato sera alcuni clienti seduti ai tavoli del Sushi Club di via Varese hanno iniziato ad accusare problemi respiratori. Sul posto sono arrivate otto ambulanze del 118 e i sanitari hanno visitato i clienti - circa una ventina di persone, tra cui anche alcuni bambini piccoli - che sono stati poi inviati in codice verde negli ospedale della zona per accertamenti.

Su quanto accaduto indagano i carabinieri. Il sospetto è che qualcuno abbia spruzzato dello spray al peperoncino.

Il proprietario del locale, Andrea Lin, ha raccontato a VareseNews di nutrire sospetti su una tavolata di dieci persone, quasi tutti giovani, che sono riusciti a dileguarsi senza aver saldato il conto una volta scoppiato il caos. Il gruppo sarebbe stato inoltre ripreso dalle telecamere di sorveglianza presenti nel locale.