Saverio, scomparso nel nulla da più di dieci giorni: nessuno si arrende, riprese le ricerche

Non può essersi volatilizzato: riprendono almeno fino a domenica, quando si farà il punto della situazione, le ricerche - sospese temporaneamente a causa di maltempo e nebbia - del fungaiolo scomparso tra i monti del Basso Piemonte. Saverio Tagliafierro di Pegli (Genova) ha 75 anni ed è svanito nel nulla a Capanne di Marcarolo a Bosio (Alessandria) il 3 novembre scorso. L'ipotesi di una scomparsa volontaria è stata esclusa sin dai primi momenti. La Protezione Civile conferma su Twitter che le squadre di ricerca sono nuovamente al lavoro.

Nessuna traccia di Saverio Tagliafierro

"Mai si sarebbe allontanato volontariamente": i familiari ne sono certi. Tagliafierro, ex calciatore nelle categorie minori e molto conosciuto a Pegli, era andato a funghi con un amico. E' proprio dell'amico l'unica testimonianza diretta; ha perso di vista il compagno intorno a mezzogiorno: stanco dopo la mattinata trascorsa nei boschi, ha deciso di dirigersi verso l'auto parcheggiata. Saverio avrebbe chiesto qualche minuto in più, voleva fare ancora un giro in quelle zone che conosce come le sue tasche. Dopo averlo atteso alla macchina per un'ora abbondante, l'amico si è incamminato nella direzione in cui aveva salutato Saverio. Ha trovato, poco distante, il bastone intagliato da cui Tagliafierro non si separava mai e il cestino con i funghi, pieno e appoggiato a terra. In quel momento ha iniziato a preoccuparsi. In tutti questi giorni non è emerso nulla, nessuna traccia, nemmeno una piccola indicazione.

Qualche anno fa ha avuto un piccolo ictus, da cui però si è ripreso completamente. Il timore è che abbia avuto un malore. Quando giocava a calcio, in gioventù, in Serie D e in Serie C, nel ruolo di mediano, Tagliafierro era un giocatore che non si arrendeva mai. Non si arrendono adesso nemmeno i familiari, che negli scorsi giorni hanno diffuso vari appelli sulla stampa locale.