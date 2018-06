Sbaglia la curva e finisce nel canale: tragedia sfiorata

Spaventoso incidente a Genova nella scorsa notte. Lo schianto poco dopo le 3 in via Borzoli, all'altezza della galleria Chiaravagna: come riferisce GenovaToday un autocarro ha sfondato il guard-rail di protezione, precipitando nel sottostante canale.

Il conducente è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Villa Scassi, trasformato successivamente in codice giallo. L'autocarro si è abbattuto trasversalmente all'asse del canale e verrà rimosso questa mattina.

Durante le operazioni possibile qualche momentaneo rallentamento.