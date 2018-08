Bevono, mangiano e scappano per non pagare il conto ma qualcosa va storto

Avrebbero dovuto spendere in totale circa 100 euro e invece hanno tentato la carta della fuga senza pagare il conto: una scelta che costerà cara a due irpini che hanno tentato una "bravata" dopo una lauta cena in un agriturismo di Nusco, in provincia di Avellino.

Come ricostruisce Avellino Today i due, dopo aver mangiato e bevuto, quando è arrivato il conto, si sono allontanati dal ristorante senza pagare approfittando della distrazione del proprietario e dei camerieri.

Dopo essersi dileguati hanno pensato di averla fatta franca, fino a quando non hanno visto i lampeggianti dei Carabinieri.

Scappano dal ristorante senza pagare: non avevano visto le telecamere

Il ristoratore infatti ha denunciato subito l’accaduto presso la locale Stazione dell'Arma. I militari, avvalendosi anche delle immagini riprese dalle telecamere dell'impianto di videosorveglianza, sono riusciti ad identificare i malfattori.

I Carabinieri della Stazione di Nusco hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un 25enne di Prata di Principato Ultra ed un 35enne di Tufo. I due giovani irpini sono ritenuti responsabili del reato di "Insolvenza fraudolenta": per loro è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.