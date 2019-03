Ragazza violentata nell'ascensore della stazione: torna libero un altro indagato

Il Tribunale del Riesame di Napoli ha disposto la scarcerazione di un altro dei tre presunti responsabili della violenza sessuale subìta da una ragazza di 24 anni di Portici la sera del 6 marzo scorso, all’interno del vano dell'ascensore della stazione Circumvesuviana di San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. Si tratta di un 19enne, difeso dall'avvocato Antonio De Santis. Venerdì scorso un'altra sezione del Riesame aveva scarcerato un 18enne.

Ragazza violentata alla stazione della Circumvesuviana a San Giorgio a Cremano

Il referto della visita medica a cui si è sottoposta nei giorni scorsi la giovane avrebbe evidenziato "l'assenza di consensualità" al momento del rapporto sessuale. La ragazza, secondo le ipotesi degli inquirenti, avrebbe subito le violenze in preda al cosiddetto effetto "freezing", un fenomeno di difesa innescato dal cervello che rende incapace la vittima di reagire.

A denunciare la violenza era stata la stessa vittima. Le indagini avevano permesso di identificare in poche ore i tre giovani, ripresi anche da una telecamera di sorveglianza. La vittima aveva raccontato che i tre, suoi conoscenti, l'avevano trattenuta con la forza in ascensore, per poi abusare di lei. Per i fermati l'accusa è di violenza sessuale di gruppo. I giovani hanno ammesso il rapporto sessuale, sostenendo però che la 24enne fosse consenziente.

Sul "caso" si è espresso anche il vicepremier Luigi Di Maio. Questo il suo messaggio su Facebook: "Due dei presunti stupratori della giovane violentata a inizio marzo in un ascensore della Circumvesuviana sono stati scarcerati e sono tornati in libertà. Proprio oggi c'è stata la seconda scarcerazione, disposta dal Tribunale del Riesame. Ora, non sta a me entrare nel merito della decisione presa, ma permettetemi di dire che è una vergogna che, a poche settimane dalla violenza, due di quei tre delinquenti siano già liberi di andarsene in giro a farsi i cavoli propri. Non possiamo nemmeno immaginare come si sia sentita e come si senta ancora oggi la ragazza dopo quel terribile episodio. L'impatto psicologico deve essere stato devastante e chi dovrebbe pagare viene rimesso in libertà? Io una cosa del genere non posso accettarla. Non la accetto da essere umano. Ho sentito nei giorni scorso la mamma della giovane ed è ovviamente distrutta anche lei. Come si può? È evidente che c'è qualcosa che non va in questo Paese. Chi compie uno stupro, per quanto mi riguarda, deve passare il resto dei suoi giorni in carcere! Ognuno ha diritto di difendersi, lo prevede il nostro ordinamento giuridico, ma chi è accusato di violenza sessuale contro una donna deve poterlo fare dal carcere!".