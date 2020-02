Uno studente di 14 anni è stato schiacciato dal bus all'uscita da scuola

Un ragazzo di 14 anni, appena uscito da scuola, è stato travolto da un bus di linea rimanendo gravemente ferito. È accaduto alle 13,30 di oggi, giovedì 13 febbraio, davanti all'istituto Agrario Busdraghi di Mutigliano, nel comune di Lucca.

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, il ragazzo sarebbe prima caduto a terra per poi finire sotto il pesante mezzo in manovra. Per soccorrerlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno utilizzato uno speciale cuscino ad aria per sollevare il bus.

Lo studente era cosciente ma ha riportato gravi lesioni alle braccia e alle gambe. E' stato trasferito con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale di Cisanello, a Pisa. Sul posto anche la polizia municipale e la polizia di stato per gli accertamenti.