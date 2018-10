Sciopero oggi a Roma 26 ottobre 2018: metro e bus a rischio, gli orari

Sciopero generale e nazionale oggi, venerdì 26 ottobre 2018. Un venerdì nero che riguarda anche la città di Roma, dove sono a rischio mezzi di trasporto, uffici pubblici e privati, asili e raccolta dei rifiuti. "Lo sciopero generale - si legge in una nota pubblicata dal Dipartimento della Funzione pubblica - è stato indetto per protestare, tra l'altro, contro le misure governative, il peggioramento delle condizioni lavorative, la riduzione del sistema di protezione sociale e la piena fruizione dei diritti sociali e sanitari, per l'Istruzione pubblica e contro la legge 107/2015 per la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario e a favore di investimenti pubblici per ambiente e lavoro".

Sciopero mezzi oggi a Roma: venerdì 26 ottobre 2018, gli orari di bus e metro

Lo sciopero generale è di 24 ore ed è stato indetto dai sindacati Sgb, Cub, SI Cobas, Usi-Ait e Slai Coba. A Roma l'agitazione interesserà i collegamenti Atac (bus, tram, metropolitane, ferrovie Termini-Centocelle, Roma-Lido, Roma-Civitacastellana-Viterbo) e le linee periferiche gestite dalla Roma Tpl. Saranno comunque in vigore le fasce di garanzia: servizio regolare fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20. Nelle stazioni metroferroviarie possibili interruzioni di servizio di biglietterie, scale mobili, ascensori e montascale. I varchi diurni delle Zone a traffico limitato del Centro e di Trastevere non saranno attivi e il transito sara' quindi consentito anche ai veicoli privi di permesso. Stop anche in Cotral. L'azienda che si occupa del trasporto pubblico extraurbano spiega che "il Sindacato Generale di Base (SBG) aderisce allo sciopero generale dei settori pubblici e privati della durata di 24 ore, con astensione dalle prestazione lavorative dalle ore 08:30 alle ore 17:00 e dalle ore 20:00 a fine servizio. Saranno garantite tutte le partenze dai capolinea fino alle ore 8:30, alla ripresa del servizio alle ore 17:00 e fino alle ore 20:00". Stop anche da parte dei dipendenti di Schiaffini Travel, azienda operante nel Trasporto Pubblico Locale nei comuni di Ciampino e Roma.

Per quanto riguarda Ama - l'azienda dei rifiuti della Capitale -, l'organizzazione Sindacale USI (Unione Sindacale Italiana) ha proclamato uno sciopero generale nazionale di tutte le categorie pubbliche e private per l'intera giornata. "In base a precedenti casi del genere, si prevede un’incidenza limitata sull’erogazione complessiva dei servizi aziendali", rendo noto la municipalizzata. In attuazione di quanto prescritto dalla normativa di legge, Ama "ha comunque attivato le procedure tese ad assicurare durante lo sciopero servizi minimi essenziali e prestazioni indispensabili". Interessati dallo sciopero, con le stesse modalità, anche gli operatori del comparto Settore Funerario. Anche in questo caso, sono stati predisposti i servizi minimi essenziali.

Lo sciopero interesserà anche tutto il personale a tempo indeterminato e determinato di tutti i settori pubblici e privati. Possibili disagi sono quindi previsti nei servizi comunali, uffici anagrafici e scuole incluse. Alla mobilitazione partecipa anche l'organizzazione sindacale USB che ha indetto uno sciopero della Roma Multiservizi S.p.a.. Come molti municipi si sono premurati di comunicare sui rispettivi siti istituzionali, "potrebbe non essere garantito il regolare svolgimento delle attività didattiche e scolastiche e che la Società Roma Multiservizi erogherà solo i servizi minimi essenziali".