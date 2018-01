Roma, venerdì 12 gennaio sciopero dei trasporti: metro e bus a rischio

Il 12 gennaio 2018 si preannuncia come un venerdì nero per i trasporti a Roma, a causa del primo sciopero dell'anno, che altro non è che l'agitazione differita lo scorso 5 dicembre. Venerdì 12 gennaio si fermeranno i lavoratori di Atac e Roma Tpl aderenti alle organizzazioni sindacali Orsa, Faisa Confail, Usb e Fast Confsal.

Roma, sciopero dei trasporti 12 gennaio 2018: orari e fasce di garanzia

A causa dello sciopero, nella giornata di venerdì 12 gennaio 2018, saranno a rischio stop dalle 8,30 alle 17 e poi dalle 20 a fine servizio diurno bus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo e le linee periferiche gestite da Roma Tpl.

Saranno rispettate le consuete fasce di garanzia, con il servizio assicurato fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20. Per quel che riguarda la rete dei bus notturni, sarà a rischio stop nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12 gennaio.

I servizi nelle metropolitane

Spiega MuoversiaRoma, sito dell'Agenzia per la Mobilità: "Nelle stazioni metroferroviarie che, eventualmente, dovessero restare aperte, non sarà comunque garantito il servizio di scale mobili, montascale e ascensori. Anche il servizio delle biglietterie non sarà garantito".

Tutte le informazioni in tempo reale sullo stato del servizio saranno disponibili nella sezione tempo reale del sito www.atac.roma.it e su profilo Twitter @infoatac.

