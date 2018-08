Scippa una donna e la fa cadere: incastrato dalle telecamere

Si è avvicinato con la sua automobile ad una donna di 65 anni per scipparla, facendola poi rovinare a terra. E' quanto mostrano le immagini registrata a Crispano, in provincia di Napoli, il 21 agosto scorso. Oggi, sabato 25 agosto, grazie alle telecamere di videosorveglianza, i carabinieri della stazione di Crispano hanno sottoposto a fermo per rapina e lesioni aggravate un 45enne di Succivo, già noto alle forze dell'ordine.

La donna, residente a Casoria, stava percorrendo via Limitone. Gli agenti hanno visionati i le immagini di sei sistemi di sorveglianza per poi rintracciare il criminale in un centro analisi privato mentre si sottoponeva ad un trattamento.