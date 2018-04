“Rebecca torna a casa”: ansia per la studentessa scomparsa da giorni

Nella provincia di Sondrio e in tutta la Valtellina sono ore d'angoscia per la scomparsa di Rebecca, la studentessa di 15 anni sparita nel nulla da Buglio in Monte, dove vive insieme agli zii.

La mattina di lunedì 23 aprile, la 15enne era uscita di casa per andare a scuola,ma al Liceo Linguistico "Nervi Ferrari" di Morbegno non è mai arrivata. L’allarme è scattato lunedì pomeriggio, quando Rebecca non ha fatto ritorno a casa.

Da tre anni vive con gli zii

Dopo la sua scomparsa è subito scattato il passaparola sui social, dove la sua foto è stata diffusa per facilitare le operazioni di ritrovamento. Di Rebecca, che negli ultimi anni ha vissuto insieme agli zii, non c'è per ora alcuna traccia. Il suo cellulare, dopo aver agganciato una cella in Bassa Valtellina, si è spento alle 5 di martedì mattina.

Nella ricerca sono impegnati i Carabinieri della Compagnia di Sondrio, ai quali la famiglia ha subito presentato denuncia di scomparsa. La giovane studentessa sarebbe stata ripresa dalle telecamere della stazione di Morbegno nel mattino di lunedì e poi all'esterno dell'Iperal. Una segnalazione, poi, è giunta anche da Talamona.

