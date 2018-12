Scontri prima di Inter-Napoli, è grave il tifoso investito

Scontri prima di Inter-Napoli a Milano: le condizioni di una persona, trasportata in ospedale, sono gravi. Tafferugli, scontri e coltellate tra tifosi fuori da San Siro mercoledì sera. Verso le 20 due gruppi di ultras partenopei e interisti sono venuti a contatto in zona via Novara, a poche centinaia di metri dal Meazza.

I gruppi di "tifosi" si sono lanciati bottiglie di vetro, aste di bandiere e fumogeni tra le auto in coda che cercavano di raggiungere lo stadio. Durante gli scontri quattro uomini - si tratterebbe di tifosi del Napoli - sono stati accoltellati. Le vittime sono state soccorse in piazza Sant'Elena, vicinissima a via Novara, da un'ambulanza del 118: tre sono stati medicati sul posto e uno - un 43enne ferito allo stomaco - è stato portato all'ospedale Sacco in codice giallo.

Scontri Inter-Napoli, un tifoso investito è in gravi condizioni

In piazzale Lotto, un'altra zona limitrofa a San Siro, si sono verificati altri scontri, nati dall'aggressione di alcuni tifosi dell'Inter, armati di mazze e catene, a un van su cui viaggiavano alcuni tifosi del Napoli. Un tifoso nerazzurro di 43 anni sarebbe stato investito proprio dal van che cercava di allontanarsi, ed è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. Sarebbe rimasto ferito negli scontri anche un altro tifoso.

In base alle prime informazioni riferite dalla Questura, i supporters partenopei si sarebbero staccati dalla scorta e avrebbero raggiunto in autonomia San Siro, dove avrebbero poi affrontato i rivali. A riportare la situazione alla normalità è stato l'intervento della polizia.