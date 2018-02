Scontro frontale tra due auto: un morto e un ferito grave

Terribile incidente stradale in provincia di Vicenza. Lo scontro frontale tra due auto poco dopo le 20 di sabato con il bilancio di un morto e di un ferito grave. I vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada San Feliciano nel comune di Orgiano all'altezza dell'incrocio per Pilastro.

La squadra di Lonigo ha estratto Alberto Lucchin, un 59 enne nato a Montagnana e ivi residente in via Palladio da un Audi Q3, ma nonostante i soccorsi il personale del Suem 118 ne ha dovuto dichiarare la morte. Ferito l'altro conducente - H.M. un marocchino residente a Brendola - della berlina Mercedes, trasportato in ospedale. Sul posto i carabinieri di Noventa per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono ancora in corso.

La notizia su VicenzaToday