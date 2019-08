Scontro in mare tra una motonave con 350 turisti a bordo e uno yacht

Momenti di paura questa mattina alle Eolie, dove una motonave della compagnia Visit Sicily Tour con 350 passeggeri a bordo, partita alle 11.30 a Capo d’Orlando, e uno yacht da venti metri con a bordo cinque diportisti campani si sono scontrati a largo di Salina.

Cinque le persone ferite, tutte a bordo della motonave. Il più grave è stato trasportato in elisoccorso al Policlinico di Messina, mentre gli altri sono stati soccorsi in un primo momento da un medico e da un’infermiera che si trovavano a bordo in vacanza e hanno presto le prime cure.

Raggiunti dai militari sono stati poi scortati fino al porto di Santa Maria Salina, dove c’era già pronto il personale della Guardia Costiera di Salina e quello del 118 con ambulanza, che li hanno accompagnati alla guardia medica dell’isola e poi al pronto soccorso. Illesi, invece, i passeggeri a bordo dello yacht.

Paura alle Eolie: scontro in mare a Salina tra una montonave e uno yacht

La Guardia Costiera di Lipari ha aperto un’indagine per verificare la dinamica dell’incidente e le responsabilità. Competente la Procura di Barcellona Pozzo di Gotto. Alla base dell'incidente ci sarebbe stata una mancata precedenza.