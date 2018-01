Scoppia un petardo inesploso: bimbo ferito al volto

Tragedia a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli. Un bambino di 7 anni è rimasto ferito al volto per la deflagrazione di un petardo inesploso la notte di Capodanno. L'incidente è avvenuto nella serata di lunedì 8 gennaio nella zona di via Circumvallazione.

Non è chiaro, al momento, se il bambino abbia raccolto il botto oppure sia stato lanciato da qualcuno, ma sulla vicenda sono incorso indagini da parte delle forze dell'ordine.

Il piccolo, di origini rumene, è stato prima soccorso da alcuni passanti, poi trasportato alla clinica Trusso di Ottaviano, infine trasferito al Santobono a Napoli.

Non è in pericolo di vita, ma le ferite al viso sono state definite gravi dai medici che lo hanno in cura.

