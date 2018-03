Uno scoppio, poi l'onda di fango e detriti sulle auto che passavano

Una tubatura dell'acquedotto è esplosa improvvisamente giovedì sera a Desenzano, in provincia di Brescia, inondando d'acqua, fango e detriti la strada e tre automobilidi passaggio. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, mentre i tre mezzi coinvolti, due Fiat 500 e una Dacia Logan, sono rimaste danneggiate, come scrive BresciaToday.

Di fianco alla strada, in via Marconi, proprio sotto al viadotto ferroviario, si è aperta una vera e propria voragine che ha impegnato operai e tecnici per tutta la notte. Ci sono volute ore per riparare il guasto all'acquedotto, mentre si indaga sulle cause dell'incidente. A poche centinaia di metri di distanza erano già in corso dei lavori sulla condotta.

Sul posto i Vigili del Fuoco, Polizia e Carabinieri, perfino il sindaco Guido Malinverno. L'allarme al 112 è stato lanciato a quanto pare dagli stessi automobilisti coinvolti, che però inizialmente non hanno saputo dare indicazioni precise. Sembrava infatti che i sassi e i detriti fossero caduti dal cielo, o dal viadotto.

Dalle prime indiscrezioni sembrava fosse esplosa una condotta fognaria, circostanza poi rapidamente smentita. La strada è rimasta chiusa per una notte intera. Lunghe code anche in serata, con deviazioni obbligatorie e viabilità d'emergenza gestita dalla Polizia Locale.

La gestione dell'acquedotto è affidata a Garda Uno, ora Acque Bresciane: nelle prossime ore sono attesi dettagli più specifici sulle cause dell'esplosione. In città ovviamente non si parla d'altro: la zona si è riempita di curiosi, molti dei quali non hanno esitato a postare su Facebook, in diretta, video e fotografie.

La notizia su BresciaToday