Scopre due ladri in casa: lo colpiscono all'addome con un cacciavite

Era andato nel locale lavanderia sul terrazzo dell'abitazione e al suo rientro in casa ha trovato due ladri che per fuggire lo hanno ferito leggermente all'addome con un piccolo oggetto appuntito, verosimilmente un cacciavite. E' successo domenica mattina, intorno alle 9, a Pian del Mugnone, frazione del comune di Fiesole in provincia di Firenze.

Fiesole, scopre due ladri in casa: lo colpiscono con un cacciavite

La vittima del tentato furto, un 60enne, è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale fiorentino di Careggi dove è stata medicata e poi dimessa in giornata. La reazione del proprietario ha impedito ai ladri di rubare oggetti nell'abitazione.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Fiesole e del nucleo operativo della compagnia di Firenze, mentre i rilievi sono stati eseguiti da personale della sezione di investigazioni scientifiche del comando provinciale dell'Arma. Le indagini sono in corso per rintracciare i malviventi.